Mersin ve Hatay'da Trabzon taraftarları şampiyonluğu kutluyor - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a gönül veren taraftarlar şampiyonluğu Mersin ve Hatay'da kutluyor.

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından çok sayıda Trabzonspor taraftarı Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bir araya geldi.

Meşale yakıp tezahüratlarla şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonlu taraftarlar, çalınan müzikle horon ve kolbastı oynadı.

Bazı vatandaşlarla araçlarıyla sahil bandında tur attı.

Hatay

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 1964'te yaşanan heyelan nedeniyle doğup büyüdükleri topraklardan göç ederek Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yerleştirilen Trabzonlular, Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Antalyaspor maçını 408 Evler Mahallesi'nde kurulan dev ekranda izlediler.

Maçın bitiş düdüğünün ardından sevinç yaşayan taraftarlar çalan müzik eşliğinde horon oynayıp, tezahürat yaptı.

Taraftarların şampiyonluk kutlaması devam ediyor.