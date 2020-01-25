Mersin ve Konya'da bazı yerler "riskli alan" ilan edildi - Son Dakika
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Mersin ve Konya'da bazı yerler "riskli alan" ilan edildi

6 saat önce

Mersin'in Akdeniz ilçesi ile Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan birer bölge "riskli alan" olarak belirlendi.

Mersin ve Konya'da bazı yerler

Mersin'in Akdeniz ilçesi ile Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan birer bölge "riskli alan" olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Mersin'in Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi'nin 3,42 hektarlık, Konya'nın Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi'nin de 2,45 hektarlık bölümü riskli alan ilan edildi.

Yine Cumhurbaşkanı kararıyla, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir alan, Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında yenileme alanı olarak belirlendi.

Malatya kent merkezindeki bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin karar kaldırıldı.

Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin sınırlarında değişikliğe gidildi.

İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde yer alan Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamındaki taşınmazlar, turizm yatırımlarına tahsis amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Manisa, Kocaeli, Erzincan, Ağrı ve Muş'ta bulunan bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

Karatay, Akdeniz, Mersin, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:52 Kaynak: AA
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