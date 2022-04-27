Mersin ve Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Mersin ve Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı

27.04.2022 10:37
Mersin ve Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Mersin ve Şırnak'ta, gümrük kaçağı ürün sattıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

Mersin ve Şırnak'ta, gümrük kaçağı ürün sattıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, gümrük kaçağı ürün ticareti yaptığı ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezi ile Şırnak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 12 zanlı yakalandı.

Zanlıların evleri, iş yerleri ve araçlarında kaçak 226 telefon, 2 bin 878 paket sigara, 121,8 kilogram nargile tütünü, 18,4 kilogram çay, 10 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı), pompalı tüfek ve fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
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Çorum'da 450 bin makaron ele geçirildi Çorum'da 450 bin makaron ele geçirildi Van'da kopya düzeneği ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi Van'da kopya düzeneği ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Kaçakçılık, Sigara, Mersin, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin ve Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı - Son Dakika


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