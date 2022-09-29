İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 zanlının kimliği ve adresleri belirlendi.

Kaynak: AA

Mersin, Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.