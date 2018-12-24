Mersin Vücudunu Yaralarla Kaplanan Kardeşler Yardım Eli Bekliyor
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde geçimlerini halı yıkayarak karşılayan Kayhan-Merve Göküş çiftinin çocukları Can (4) ve Yağmur (2), nadir görülen genetik cilt hastalığı epidermolizis bülloza ile mücadele ediyor.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde geçimlerini halı yıkayarak karşılayan Kayhan-Merve Göküş çiftinin çocukları Can (4) ve Yağmur (2), nadir görülen genetik cilt hastalığı epidermolizis bülloza ile mücadele ediyor. Kemalpaşa Mahallesi
'ndeki evlerinde yaşamlarını sürdüren çiftin çocukları Can ve Yağmur, halk arasında kelebeğin kanatları kadar hassas cilde sahip olduğu için kelebek hastalığı olarak nitelendirilen cilt hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Çocukların yaralarına örtülen ilaçlı yara bezini temin etmekte zorlandıklarını belirten anne Merve Göküş, Çocuklarım gözlerimin önünde eriyor. Acıyı çeken bilir. Ben kimseden para pul istemiyorum, bize sadece yara örtülerini versinler başka bir şey istemiyorum. Her sabah kalktığımda bu çocuklara pansuman yapmam gerekiyor. Kalkıyoruz, çocukların yaraları perişan bir şekilde kanıyor, kıyafetleri vücutlarına yapışıyor. Normal bir insan bile bir yeri yaralansa kan kaybetse doktora gider. Ben her gün çocuklarımın kan kaybetmelerine şahitlik ediyorum dedi.
HASTANE, 'İHALE YAPILMADI' DİYOR
Çocukların kaşıntılı yaralarına çözüm için mutlaka ilaçlı yara bezi alınması gerektiğini kaydeden baba Kayhan Göküş ise Çocuklar ciltleri kaşıdıkları zaman su toplanması oluyor. Su toplayınca da yaraya dönüşüp enfeksiyon kapıyor. Çocuklarımın her yeri yara. Tarsus Devlet Hastanesi
'nden temin ettiğimiz yara örtüsü olarak nitelendirilen ilaçlı bezi ihalesi yapılamadığı için hastaneden alamıyoruz. Dışardan alacak ekonomik gücümüz de yok. Bu nedenle çocuklarım bu şekilde yaralarla yaşam sürüyorlar. Özel ilaçlı malzeme olmadığı için bezi yapışıyor, kıyafetleri yapışıyor. Ayaklarındaki yaralar sargı bezine yapışıyor. Biz devletimizden bu konuda yardım istiyoruz diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:12 Kaynak: DHA
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