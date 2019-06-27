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MERSİN Yabani zeytin ekonomiye kazandırılacak

1 saat önce

Yabani zeytin ekonomiye kazandırılacakMersin'in Silifke ilçesinde, aşılanarak sofralık hale gelmesi sağlanan yabani zeytinler ekonomiye kazandırılacak.

Yabani zeytin ekonomiye kazandırılacak
Mersin'in Silifke ilçesinde, aşılanarak sofralık hale gelmesi sağlanan yabani zeytinler ekonomiye kazandırılacak.
Orman Genel Müdürlüğü'nce başlatılan Yabani Zeytin Rehabilitasyonu Projesi kapsamında, makilik alanlarda bulunan yabani zeytinlerin aşılanma işlemi Çamlıbel Mahallesi Bebek Deresi mevkiinde başladı. Konuya ilişkin bilgi veren Orman İşletme Müdürü Hasan Aslan, Halk arasında 'Delice' diye bahsedilen yabani zeytini aşılama faaliyetini tanıtmak için buradayız. 2019 yılında yaklaşık 150 dönüm alanda üç yüz ferte yapılan aşılamanın gayet başarılı olduğunu gözlemledik. Son 4 yıldır Orman Genel Müdürlüğü'nün genel politikaları çerçevesinde yapılan Delice zeytin aşılamasında toplamda 100 hektar civarında 30-40 bin fert aşılanmış olup, bu güne kadar yapılan çalışmalar gayet başarılı ve meyve vermeye başladı. Bu yıl yapılan çalışmalardan 3 yıl sonra 3-5 kilo arasında zeytin verimiyle ekonomiye kazandırmış olacağız dedi.
Orman Mühendisi Uğur Şahin ise pratik, ekonomik ve tutma oranı daha yüksek olması sebebi ile göz aşılama yöntemini tercih ettiklerini söyledi.
MERSİN Yabani zeytin ekonomiye kazandırılacak
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:08 Kaynak: DHA
Orman Genel Müdürlüğü, Silifke, Mersin, Zeytin, Güncel
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