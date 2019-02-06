Son Dakika Haberleri: Mersin Yanarak Hurdaya Döndüler

Mersin Yanarak Hurdaya Döndüler

11 dakika önce

Yanarak hurdaya döndülerMersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç yanarak hurdaya dönerken, sürücüleri ise ağır yaralandı.

Yanarak hurdaya döndüler

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç yanarak hurdaya dönerken, sürücüleri ise ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Mersin- Adana Otoban Damlama mevkiinde meydana geldi. Adana yönüne seyir halindeki Yunus Yaşar 45 LG 200 plakalı yönetimindeki TIR, önünde ilerleyen

Mehmet Emin Avcı yönetiminde 42 Y 5141 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyon yan yatarken, TIR ise bariyerlere çarparak durdu. Kaza nedeni ile her 2 araçta da yangın çıktı. İlk olarak yoldan geçen araç sürülerinin müdahale ettiği araç yangını için bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi gönderildi. Olay yerine gelen ekipler olay yerinde kamyon ve TIR şoförüne ilk müdahale olay yerinde yaptı. Kaza nedeni ile ağır yaralı olan 2 şoför hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın nedeni Mersin-Adana Otobanında bir süre araç trafiği tek yönden verilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:17 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Yolcu Otomobilden Fırladı Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Spor Resmen Kuruldu

Annesiyle Aynı Dönemde Kanser Olan ve atlatan Yağmur Öztürk, Eski Patronu Acun Ilıcalı'ya Övgü Yağdırdı Bakan Albayrak: Yüksek Gıda Fiyatlarıyla İlgili Önümüzdeki Hafta Bazı Adımlar Atılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 13:28:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin Yanarak Hurdaya Döndüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]