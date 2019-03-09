Mersin Yangında Ağır Yaralanan Umut, Sokağa Çıkmak İstiyor

Yangında ağır yaralanan Umut, sokağa çıkmak istiyor Mersin
'de, evlerinde çıkan yangında yüzünde ve vücudunun büyük bölümünde 3'üncü derece yanık meydana gelen Umut İşitmez (10), okulundaki arkadaşları ve sokaktaki insanların bakışlarından rahatsız olduğu için evinden dışarıya çıkamıyor.
Geçirdiği 9 farklı ameliyat ile bacaklarından alınan dokular yüz, kol ve sırtına nakledilen Umut'un annesi Mihribah İşitmez, gözyaşları içinde oğlunun gerekli estetik operasyonların ardından utanmadan dışarı çıkıp okuluna gideceği günlerin hayalini kuruyor.
Kent merkezindeki Sağlık Mahallesi'ndeki evlerinde yaşayan İşitmez Ailesi'nin hayatı, geçen yıl 12 Temmuz'da, şarjdaki tablet bilgisayarın patlaması sonucu çıkan yangın ile değişti. Bir lojistik firmasında işçi olarak çalışan ve gece 03.00 sıralarında işten döndüğü sırada evinin yandığını gören baba Bayram İşitmez (33), çocuklarını ve eşini kurtarmak için alevlerin arasına girdi. Umut ile kızı Beril'i (9) kucağına alarak dışarıya çıkarmak isteyen Bayram İşitmez, klima iç ünitesinin patlaması sonucu çocuklarıyla birlikte yere düştü. Panik halinde alevlerin sardığı odaya giren Umut, ağır şekilde yaralandı. İşitmez'in eşi Mihriban (32) ile Beril ise şans eseri yangından yara almadan kurtuldu. Ev kullanılamaz hale gelirken, Umut ambulansla hastaneye kaldırıldı.
'ARKADAŞLARIMIN YANINA GİTMEK İSTİYORUM'
Yüzü başta olmak üzere vücudunun büyük bölümünde 3'üncü derece yanıklar oluşan Umut, 9 gün boyunca yoğun bakımda, takip eden günlerde ise yanık ünitesinde kaldı. Olayın ardından Umut'u ameliyata alan doktorlar, 9 farklı cerrahi operasyon ile küçük çocuğun bacaklarından alınan dokuları yüz, kol ve sırtına nakletti. Yanıklar nedeniyle dışarı çıkmaktan utanan Zübeyde Hanım
İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Umut, okula gitmek istemeyince evde eğitim almaya başladı. İnsanların bakışlarından rahatsız olduğunu belirterek, evden çıkmak istemediğini dile getiren Umut, Arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum. Dışarıda rahatça oynamak istiyorum diyerek, insanların bakışlarından rahatsız olmadan okula gideceği günün hayalini kuruyor.
'İNSANLAR ÇOK KÖTÜ BAKIYOR'
Oğluna yardım eli uzatılmasını bekleyen anne Mihriban İşitmez ise Umut'un bakımı çok zor. Yaralarından dolayı krem sürdürmek istemiyor, giymesi gereken kıyafetleri giyemiyor. Çünkü canı çok fazla yanıyor. Banyo yapmak istemiyor çünkü canı çok fazla yanıyor. Eli tutmadığı için çoğu zaman yazı yazamıyor. Ben yazmak zorunda kalıyorum, ödevlerine ben yardımcı oluyorum. Çocuğum için sadece en azından yüzü, eli düzelsin istiyorum. Çünkü insanlar gerçekten çok kötü bakıyorlar. Bakışlarından çok rahatsız oluyor. İnsan içine çıktığında rahatsız olmasın, bunu istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. İnsanların, 'Nasıl yandı, niye yandı' diye sormaları çok rahatsız ediyor. Bu yüzden sürekli dört duvar arasında diye konuştu.