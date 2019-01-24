Son Dakika Haberleri: Mersin Yangında Mahsur Kalan 2 Yaşlı Kadını, İtfaiye Erleri Sırtlarında Taşıdı

Mersin Yangında Mahsur Kalan 2 Yaşlı Kadını, İtfaiye Erleri Sırtlarında Taşıdı

33 dakika önce

Yangında mahsur kalan 2 yaşlı kadını, itfaiye erleri sırtlarında taşıdıMersin'de apartmanın birinci katında çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalan Fatma K. (91) ve Emine P.'yi (82) itfaiye ekipleri, sırtlarında taşıyarak dışarı çıkardı.

Mersin Yangında Mahsur Kalan 2 Yaşlı Kadını, İtfaiye Erleri Sırtlarında Taşıdı, System.String[]
Yangında mahsur kalan 2 yaşlı kadını, itfaiye erleri sırtlarında taşıdı

Mersin'de apartmanın birinci katında çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalan Fatma K. (91) ve Emine P.'yi (82) itfaiye ekipleri, sırtlarında taşıyarak dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi.

Merkez Nusratiye Mahallesi 5007 Sokak'taki apartmanın 1'inci katında yaşayan Mehtap E., oturma odasında 2 çocuğu ile birlikte yemek yerken, duman kokusu aldı. Yatak odasında yangın çıktığını fark eden aile, itfaiyeye haber verip, kendilerini sokağa attı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti. Çevrede korkuya neden olan yangın sırasında üst katlarda oturan ve binanın içini saran duman nedeniyle dışarı çıkamayan Fatma K. ve Emine P.'yi itfaiye ekipleri, sırtlarında taşıyarak dışarı çıkardı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Evde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:54 Kaynak: DHA

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