MERSİN Yangında Yasemin'nin ölümüne tanık oldu Merdiven kısa kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MERSİN Yangında Yasemin'nin ölümüne tanık oldu Merdiven kısa kaldı - Son Dakika

MERSİN Yangında Yasemin'nin ölümüne tanık oldu Merdiven kısa kaldı

6 saat önce

Yangında Yasemin'nin ölümüne tanık oldu: Merdiven kısa kaldıMERSİN'de 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde çıkan yangında balkondan sarkıp düşen Yasemin Özel'in (38) ölümüyle ilgili yapılan idari soruşturma devam ederken, bir görgü tanığı, merdivenin kısa kalması nedeniyle...

Yangında Yasemin'nin ölümüne tanık oldu: Merdiven kısa kaldı

MERSİN'de 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde çıkan yangında balkondan sarkıp düşen Yasemin Özel'in (38) ölümüyle ilgili yapılan idari soruşturma devam ederken, bir görgü tanığı, merdivenin kısa kalması nedeniyle itfaiye ekiplerinin 6-7 dakika müdahale edemediğini öne sürdü.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde geçen cumartesi günü meydana geldi. 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada evde bulunan Yasemin Özel, alevlerin evin her tarafını sarması üzerine balkona kaçtı. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye aracı kadına yardım etmek istedi ancak uzatılan merdiven kısa kaldı. Yangının büyümesi nedeniyle panikleyen Özel, balkon korkuluklarına çıktı. Bir süre asılı kalan Özel, dayanamayıp zemine düştü. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Özel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özel'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Mezitli İtfaiye Grup Amiri Tevfik Cin'in açığa alındığı bildirildi.

'İNSAN CANI BU KADAR UCUZ MU?'

Olayın şokunu üzerlerinden atamayan çevre apartmanlarda yaşayanlar ise yaşanan olayın ardından tedirgin oldu. Kazada büyük ihmallerin olduğunu belirten bir apartman sakini, "Yangına müdahale için gelen itfaiye ekipleri 6-7 dakika bir şey yapamadı. Gelen itfaiye aracının merdiveni ancak dördüncü kata kadar yetişebildi. Ne içeriden ne de aşağıdan kadına yardım edemediler. İçeride yangının büyümesi nedeniyle kadın, kendisini balkona attı. Alt kata bir itfaiye memuru çıksa dahi kadını ayaklarından yakalayabilirdi. Görüntülerde de olduğu gibi kadına hiçbir müdahale olmadı. Aşağıya branda açılmadı ya da şişme yatak konulmadı. Kadın sıcağa dayanamayıp kendisini aşağıya bıraktı. İhmaller silsilesi peş peşe geldi. Mezitli ilçesindeki binalar en az 8 katlı. Buraya gelen aracın merdiveni bu kadar kısa olmamalıydı. Burada evden eve taşıma şirketi olsaydı bu kadın kurtulurdu. İnsan canı bu kadar ucuz mu?" diye tepki gösterdi.

MERSİN Yangında Yasemin'nin ölümüne tanık oldu Merdiven kısa kaldı

Mezitli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:39 Kaynak: DHA
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