Son Dakika Haberleri: MERSİN Yaptıkları tabloları karne günü sergilediler
Son Dakika Güncel Haber

MERSİN Yaptıkları tabloları karne günü sergilediler

5 saat önce

Yaptıkları tabloları karne günü sergiledilerMersin'in Anamur ilçesindeki Anamur Ortaokulu'nun öğrencileri, oluşturdukları tabloları 2018-2019 eğitim öğretim yılının son gününde beğeniye sunduktan sonra karne heyecanı yaşadı.

Yaptıkları tabloları karne günü sergilediler
Mersin'in Anamur ilçesindeki Anamur Ortaokulu'nun öğrencileri, oluşturdukları tabloları 2018-2019 eğitim öğretim yılının son gününde beğeniye sunduktan sonra karne heyecanı yaşadı.
Bir sanat eseri ortaya çıkarmak isteyen 6 ve 7'inci sınıf öğrencileri, resim öğretmeni Tuğba Okumuş Kuz ve Handan Günaydın öncülüğünde harekete geçti. 48 parça tuvale Mustafa Kemal Atatürk portresi ile Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi isimli eserini işleyen öğrenciler, okul duvarlarına astıkları dev tabloları karne gününde beğeniye sundu. Eserler, karne töreni nedeni ile okula gelen veli ve diğer misafirler tarafından ilgiyle incelendi.
Resim öğretmeni Kuz ve Günaydın, Her parçayı ayrı bir öğrencimiz boyadı. Zıt renkleri uyumlu hale getirerek diğer tuval ile birbirini tamamladı ve böylece tüm parçalar da resmin bütününü oluşturdu. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. İmkan verildiği taktirde çok daha güzel şeyler ortaya koyacaklarına inanıyoruz dedi.
Öğrenciler daha sonra karnelerini alarak evlerinin yolunu tuttu.
MERSİN Yaptıkları tabloları karne günü sergilediler
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:00 Kaynak: DHA
Anamur, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yalova'da gözyaşlarına boğan karne töreni! Konya-Karaman-Mersin hızlı tren hattının ilk etabında test sürüşleri yıl sonu başlayacak MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı İYİ Parti Lideri Akşener'den anket açıklaması: İmamoğlu, 3-4 puan önde görünüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 04:12:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MERSİN Yaptıkları tabloları karne günü sergilediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]