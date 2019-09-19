Son Dakika Haberleri: Mersin yaralı sakallı ebabil koruma altına alındı
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Mersin yaralı sakallı ebabil koruma altına alındı

1 saat önce

Yaralı sakallı ebabil koruma altına alındıMersin'in Erdemli ilçesinde, ormanlık alanda yaralı halde bulunan Sakallı Ebabil kuşu koruma altına alındı.

Mersin yaralı sakallı ebabil koruma altına alındı, System.String[]

Yaralı sakallı ebabil koruma altına alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, ormanlık alanda yaralı halde bulunan Sakallı Ebabil kuşu koruma altına alındı.

Harfilli Mahallesi'nde ormanlık alanda dolaşan Mert Tezcan tarafından yaralı halde sakallı ebabil kuşu bulundu. Yaralı ebabil kuşu Doğa Koruma ve Mili Parklar Erdemli şefliğine teslim edildi.

Yaralı halde kuşu bulan Mert Tezcan, Mahallenin ormanlık alanında gezerken bir kuşun yerde olduğunu fark ettim. Yakından baktığımda uçamaz halde ve yaralı olduğunu görünce tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli şefliğine getirdim dedi.

Kuşu teslim alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin ise, İlk inceleme sonunda uçarken sırtının bir yere çarpması sonucunda sırtından yara almış ve şuan itibariyle uçamaz halde olan kuşumuzu teslim alıyoruz. Ebabil kuşunu tedavi ettirmek üzere Tarsus Hayvanat bahçesine göndereceğiz. Tedavinin ardından iyileşmesi ile birlikte doğal yaşama bırakılacak diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erdemli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:54 Kaynak: DHA
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