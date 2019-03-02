Mersin Yargıtay Üyesi Yıldırım, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yargıtay üyesi Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandıAnkara'da önceki gün yaşamını yitiren Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yıldırım, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Yargıtay üyesi Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı



Ankara'da önceki gün yaşamını yitiren Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yıldırım, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.



Mustafa Yıldırım için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camii'nde tören düzenlendi. Buradaki törene Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Yargıtay üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, yargı mensupları, Yıldırım'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı



İl Müftüsü Şaban Kondi, cenaze namazını kıldırmasının ardından sevenleri Yıldırım'ın tabutunu omuzlarda taşıyarak araca koydu. Camiden alınan Yıldırım'ın cenazesi, Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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