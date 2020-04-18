Mersin yasağa uydu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesi ile getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağında Mersin sessizliğe büründü.

Büyükşehirler arasında koronavirüs vakalarının en az görüldüğü Mersin'de, sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. 13 ilçesi ile yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip kentte, caddeler, sokaklar ve parklar boş kaldı. Yasak kapsamında kalanlar dışında kimse dışarı çıkmadı. Kentin belli noktalarında denetimler gerçekleştiren ekipler, seyir halindeki araçları durdurarak kimlik sordu. Yasağı ihlal edenler hakkında işlem yapıldı. Polis ve zabıta ekipleri yasağın ihlal edilmemesi için kentte devriye görevi yapıyor.