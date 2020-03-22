MERSİN Yasağa uymayan yaşlıları polis evlerine gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MERSİN Yasağa uymayan yaşlıları polis evlerine gönderdi - Son Dakika

MERSİN Yasağa uymayan yaşlıları polis evlerine gönderdi

16 dakika önce

Yasağa uymayan yaşlıları polis evlerine gönderdiMERSİN'de 65 yaş üstü vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı tarafından konulan evden çıkmama yasağına uymayan kişiler polis memurları tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Yasağa uymayan yaşlıları polis evlerine gönderdi

MERSİN'de 65 yaş üstü vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı tarafından konulan evden çıkmama yasağına uymayan kişiler polis memurları tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı uyarılara Mersin'de bir çok kişi uymadı. Hafta sonu tatilini ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Adnan Menderes Bulvarı sahiline akın etti. Vatandaşlar uyarıları dikkate almazken risk grubunda yer alan 65 yaş üstü yaşlıların sahilde gezintiye çıkması dikkat çekti. Sahil alanı içerisindeki güvenlik noktasında görev yapan polis memurları yaşlı vatandaşlara kimlik kontrol yaptı. Risk grubunda olduğu tespit edilen vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi.

EVDE SIKILIYORUZ

Polis memurunun 65 yaş üstü olduğunu tespit ettiği bir yaşlı vatandaşın soru üzerine, "Evde yalnız kalmaktan sıkılıyoruz. Yasak ama yine de çıktık" demesi dikkat çekti.

MERSİN Yasağa uymayan yaşlıları polis evlerine gönderdi

Çin Halk Cumhuriyeti, İçişleri Bakanlığı, Mersin, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:13 Kaynak: DHA

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