MERSİN Yasağa uymayan yaşlıları polis evlerine gönderdi-EK - Son Dakika

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MERSİN Yasağa uymayan yaşlıları polis evlerine gönderdi-EK
6 saat önce
MERSİN Yasağa uymayan yaşlıları polis evlerine gönderdi-EK.
MERSİN Yasağa uymayan yaşlıları polis evlerine gönderdi-EK
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:55 Kaynak: DHA
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