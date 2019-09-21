Son Dakika Haberleri: Mersin yavru köpekleri ormanda ölüme terk ettiler
Son Dakika Güncel Haber

Mersin yavru köpekleri ormanda ölüme terk ettiler

2 saat önce

Yavru köpekleri ormanda ölüme terk ettilerMersin'in Çamlıyayla ilçesinde anneleriyle birlikte ormanlık alana terk edilen 11 yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı.

Yavru köpekleri ormanda ölüme terk ettiler

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde anneleriyle birlikte ormanlık alana terk edilen 11 yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı.

Çamlıyayla ilçesinde geçtiğimiz ay kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ormanlık alana 11 yavru köpek anneleriyle birlikte terk edildi. Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara çevrede oturan esnaf ve vatandaşlar sahip çıktı. Yavruları besleyen Mutluay Atdağ, Yavru köpekleri annesi ile birlikte ormana atmışlar, ölüme terk etmişler. Burada yiyecek bulmaları çok zor. Elimden geldiğince, yiyecekleri getiriyoruz. Kasaplar ve lokanta işletmecileri bu hayvanlara yiyecek bırakıyor. 2 haftadır bakıyoruz ama bu köpekleri sahip çıkılması gerekiyor dedi.

Mersin yavru köpekleri ormanda ölüme terk ettiler

Çamlıyayla, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Neslican Tay'ın ölüm haberini alan anne ve babasının hali yürek parçaladı
Neslican Tay'ın ailesini ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı Karısını baltayla öldüren adam atıyla kaçmaya çalışırken yakalandı Arnavutköy'de, anne, baba ve 2 kardeşini birkaç saat arayla katleden cani konuştu: Beni hep dışladılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 15:42:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin yavru köpekleri ormanda ölüme terk ettiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]