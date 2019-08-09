MERSİN Yayla yolları asfaltlanıyor
35 dakika önce
Yayla yolları asfaltlanıyorMERSİN'in Anamur ilçesinde Abanoz ve Halkalı yaylalarının ara sokakları, belediye ekiplerince asfaltlandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:10 Kaynak: DHA
Yayla yolları asfaltlanıyor
MERSİN'in Anamur
ilçesinde Abanoz ve Halkalı
yaylalarının ara sokakları, belediye ekiplerince asfaltlandı.
Yardımcısı Ahmet Çetin
ve AK Parti
İlçe Başkanı Feyzullah Yılmaz ile birlikte çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Hidayet Kılınç
, Abanoz ve Halkalı Yaylası olmak üzere iki yere asfalt dökmekteyiz. Bunun 4 kilometresini Abanoz'a, 2 kilometresini Halkalı'ya döktük. Bayram öncesi o bölgedeki vatandaşımızı tozdan topraktan kurtaracağız dedi.
Kılınç, herkesin Kurban Bayramı
'nı da kutladı.
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