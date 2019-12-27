Mersin-yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı - Son Dakika

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Mersin-yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı
6 saat önce
Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:21 Kaynak: DHA
MERSİN-Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı
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