Mersin yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı - Son Dakika
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Mersin yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı

6 saat önce

Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (3)KAR ARACI DEVRİLDİ 1 YARALIErdemli'de kaybolan Ali Kaçar'ı arama çalışmaları sırasında paletli kar aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (3)

KAR ARACI DEVRİLDİ 1 YARALI

Erdemli'de kaybolan Ali Kaçar'ı arama çalışmaları sırasında paletli kar aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta kaybolan Ali Kaçar'ın bulunması için bugün jandarma, AFAD ve Erdemli Belediyesi ekiplerinden oluşan 70 kişilik grup arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Eksi 10 derecede sürdürülen arama çalışmaları esnasında paletli kar aracının devrilmesi sonucu kimliği açıklanmayan 1 kişi yaralandı. Yaralı, arama bölgesinde hazır bekletilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle ara verildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Mehmet DOĞANER MERSİN (DHA)

Mersin yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı

Ali Kaçar, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:57 Kaynak: DHA
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