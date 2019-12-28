Mersin yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı - tekrar - Son Dakika

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Mersin yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı - tekrar
6 saat önce
MERSİN Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (KAR ARACI DEVRİLDİ 1 YARALI) - TEKRAR.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:46 Kaynak: DHA
MERSİN Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (KAR ARACI DEVRİLDİ 1 YARALI) - TEKRAR
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