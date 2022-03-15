Mersin Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası başvuruları başladı - Son Dakika
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Mersin Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası başvuruları başladı

15.03.2022 17:34

Mersin Yenişehir Belediyesi öncülüğünde 16-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Mersin Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası için başvurular başladı.

Olimpiyat şampiyonları Mersin Yenişehir'de yarışmak için başvuru yaptı.

Bugün açılan başvurulara Olimpiyatlarda derece elde eden birçok başarılı triatletin kayıt yaptığı görüldü.

Mersin Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası için geri sayım başladı. 2019 yılında Mersin'de ilk kez bir triatlon yarışının düzenlenmesine öncülük eden ve bu yıl Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası ile Mersin'e uluslararası spor organizasyonu kazandıran Yenişehir Belediyesi, spor alanındaki başarılı çalışmalarını bir üst boyuta taşıdı. Yenişehir Belediyesinin girişimi ile Dünya çapında başarı elde etmiş triatlon sporcuları Mersin'de ter dökecek.

"Triathlon.org" web sitesinde başvurular başlar başlamaz elit erkekler kategorisinde 64, elit kadınlar kategorisinde ise 56 yabancı sporcunun kayıt yaptığı görüldü. Üç kez Olimpiyat madalyası sahibi olan Jonathan Brownlee ve Tokyo 2020 Olimpiyat Karışık Bayrak Yarışı Şampiyonu Alex Yee de Yenişehir'de yarışmak için başvuru yaptı.

Başkan Özyiğit, "Heyecanlıyız, yüzlerce sporcu bekliyoruz"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Önümüzdeki ay Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası, Avrupa Triatlon Gençler Kupası ve ulusal puanlı triatlon yarışlarına Yenişehir'imizde ev sahipliği yapacağız. Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası için bugün başvurular başladı. İlk gün olmasına rağmen yoğun bir talep olduğunu gördük. Özellikle üst düzey sporcuların başvuru yapması bizi daha da mutlu etti. Heyecanlıyız, yüzlerce sporcu bekliyoruz. İnanıyoruz ki bu organizasyon Yenişehir ve Mersin'in tanıtımına büyük bir katkı sunacak. Sporun birleştirici etkisinin yanı sıra Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası, kentimiz için bütüncül bir kazanç anlamına da geliyor." dedi.

Kaynak: Bültenler
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