Mersin Yenişehir Belediyesi çölyak hastaları için harekete geçti - Son Dakika

Mersin Yenişehir Belediyesi çölyak hastaları için harekete geçti

Mersin Yenişehir Belediyesi çölyak hastaları için harekete geçti
Son Güncelleme: 09.05.2022 13:52

Mersin Yenişehir Belediyesi özel beslenme ihtiyacı duyan çölyak hastaları için harekete geçti.

Başkan Abdullah Özyiğit'ten çölyak hastalarına müjde

Yenişehir Belediyesi ve Mersin Çölyak Glütensiz Beslenme Derneği ortak etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Çölyak hastalarımızın glütensiz ürünlere erişiminlerinde yaşadıkları sıkıntıları biliyorum. Çok kısa bir süre içerisinde Yenişehir Belediyesi olarak glütensiz ürünlerin imalatını yapacak, hemşehrilerimize bu konuda eğitim verecek ve Palmiye Mahallemizdeki Pirireis Parkımızda açacağımız kafede glütensiz ürünleri çölyak hastalarımızla buluşturacağız." dedi.

Yenişehir Belediyesi ve Mersin Çölyak Glütensiz Beslenme Derneği, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte hem farkındalık yarattı hem de dağıtılan glütensiz ürünlerle çölyak hastası çocukları mutlu etti. Başta çocuklar olmak üzere tüm çölyak hastalarına glütensiz dondurma, cips ve ekler ikram edildi. Etkinlikte buluşan çölyak hastaları canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de Pirireis Parkı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Özyiğit, "İmalatını yaptığımız ürünleri burada halkımızla buluşturacağız."

Etkinlikte konuşan ve çölyak hastalarına müjde veren Başkan Abdullah Özyiğit, "Çölyak hastalarımızın sorunlarını zaten biliyorduk. Biz göreve gelir gelmez çölyak hastalarımızın glütensiz gıdalara ulaşımını nasıl çözeriz derdine düşmüştük. Önce 'köyden mahalleye dönüşen bölgelerimizde fırınları yapabilir miyiz?' diye düşündük. Ama ulaşılabilirlik açısından bunu iptal ettik. Şimdi Yenişehir Belediyesi Akademi'nin karşısındaki bir arsamızda glütensiz ürünler için fırın yapacağız ve bu imalathane aynı zamanda atölye içerecek, sizler orada glütensiz ürünleri nasıl üretebileceğinizi de öğreneceksiniz. Ve ayrıca uygulama şansınız da olacak ve şuan bulunduğumuz Pirireis Parkımızda bir kafeterya yapıyoruz. Kafeteryanın ihalesi yapıldı iki ay içerisinde tamamlayacağız. Güzel bir konsepti olan bir mekân olacak. Pirireis Parkımız glütensiz beslenmek zorunda kalan vatandaşlarımızın bir araya gelme alanı olacak. İmalatını yaptığımız ürünleri burada halkımızla buluşturacağız. Pirireis Parkımız, Mersin'imizin merkezinde dolayısıyla ürünlere ulaşımınız kolay olacak. Yenişehir'de, Mersin'de birlikte yaşıyoruz, bir kişinin sorunu aslında tüm toplumun sorunudur. Bu süreçte emek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Mersin Çölyak Glütensiz Beslenme Derneği Başkanı Ömer Arslan ise çölyak hastaları adına Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Mersin Yenişehir Belediyesi çölyak hastaları için harekete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin Yenişehir Belediyesi çölyak hastaları için harekete geçti - Son Dakika
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