Son Dakika Haberleri: Mersin Yılbaşı Öncesi Sahte ve Kaçak İçki Denetimi

Mersin Yılbaşı Öncesi Sahte ve Kaçak İçki Denetimi

1 saat önce

Mersin'de alkol satış ve servisi yapan işletmelerde kaçak veya sahte içki uygulaması yapan polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Mersin'de alkol satış ve servisi yapan işletmelerde kaçak veya sahte içki uygulaması yapan polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Yeni yıl öncesi kaçak ve sahte alkol ürünlerine yönelik çalışmalarını sıklaştıran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki içki satışı yapan büfe ve marketler ile alkol servisi yapan eğlence mekanlarında gümrük kaçağı ve sahte içki araması yaptı. Kent merkezindeki 22 işletmedeki şişe ve kolileri tek tek inceleyen yaklaşık 100 polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Polis ekipleri, uygulamalarını aralıksız sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:38 Kaynak: DHA

Polis, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haklarında Soruşturma Başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, Polis Eşliğinde Adliyeye Götürüldü Müjdat Gezen, Polis Aracına Binmeyip Kendi Aracıyla Adliyeye Gitti

İYİ Parti, 5'i Büyükşehir 15 İlde Daha Adayını Belirledi FETÖ'nün Mesajları Deşifre Oldu: Fatih Terim'le Aykut Demir'i Asalım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 16:17:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin Yılbaşı Öncesi Sahte ve Kaçak İçki Denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]