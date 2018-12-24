Mersin Yılbaşı Öncesi Sahte ve Kaçak İçki Denetimi
1 saat önce
Mersin'de alkol satış ve servisi yapan işletmelerde kaçak veya sahte içki uygulaması yapan polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.
Mersin
'de alkol satış ve servisi yapan işletmelerde kaçak veya sahte içki uygulaması yapan polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.
Yeni yıl öncesi kaçak ve sahte alkol ürünlerine yönelik çalışmalarını sıklaştıran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki içki satışı yapan büfe ve marketler ile alkol servisi yapan eğlence mekanlarında gümrük kaçağı ve sahte içki araması yaptı. Kent merkezindeki 22 işletmedeki şişe ve kolileri tek tek inceleyen yaklaşık 100 polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Polis
ekipleri, uygulamalarını aralıksız sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:38 Kaynak: DHA
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