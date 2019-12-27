Mersin yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı-3 - Son Dakika

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Mersin yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı-3
6 saat önce
MERSİN Yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı-3 (TAMAMI)
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:30 Kaynak: DHA
MERSİN Yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı-3 (TAMAMI)
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