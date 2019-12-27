Mersin yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı-3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı-3 - Son Dakika

Mersin yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı-3

6 saat önce

MERSİN Yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı-3 (TAMAMI)

MERSİN Yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı-3 (TAMAMI)

Mersin yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı-3

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yılbaşına günler kala Uludağ'da oteller doldu
Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi Kar yağışının altında havuzun keyfini çıkarıyorlar Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak

Son Dakika Haberleri
18:56 258 kilo skunk ile 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
18:56 Rize'de trafik kazası mağdurlarından sürücünün serbest bırakılmasına tepki - Son Dakika
18:56 Kardeş Şehirler Projesi Koordinatörü Külekçi, şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
18:55 Vali Yerlikaya'dan yerli ve milli otomobil paylaşımı - Son Dakika
18:55 84. Büyük Atatürk Koşusunu kazanan atletler ödüllerini aldı - Son Dakika
17:57 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
17:50 Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:57:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı-3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]