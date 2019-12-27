Mersin yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Mersin yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı

6 saat önce

Yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldıMERSİN'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sırasında arazide kaybolan Ali Kaçar'ı (63) arama çalışması başlatıldı.

Yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı

MERSİN'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sırasında arazide kaybolan Ali Kaçar'ı (63) arama çalışması başlatıldı.

Mersin- Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımdaki Musabozulduğu mevkisinde Ali Kaçar, iddiaya göre önceki gün arazide kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmesinin ardından çalışmalara AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de katıldı. Kaybolan Ali Kaçar'ı, arazide arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

(Mersin), (DHA)-

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Mersin yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı

Ali Kaçar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:13 Kaynak: DHA
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