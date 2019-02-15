Son Dakika Haberleri: Mersin Yol Ortasında Meydan Savaşı

Mersin Yol Ortasında Meydan Savaşı

1 saat önce

Yol ortasında meydan savaşıMersin'de 'yol verme' kavgasında minibüs şoförü ve otomobil sürücüsü yol ortasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Yol ortasında meydan savaşı

Mersin'de 'yol verme' kavgasında minibüs şoförü ve otomobil sürücüsü yol ortasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Kent merkezinde yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs şoförü ve otomobil sürücüsü, 1'inci Cadde ile 16'ncı Cadde'nin kesiştiği noktada yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Motorunu dahi durdurmadıkları araçlarından inerek tartışmaya yol ortasında devam eden sürücüler, bir anda yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Kavga tarafların da müdahalesiyle büyüdü. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırırken, o anlar bir yolcu tarafından kaydedildi. Bu sırada minibüsteki kadın yolcular büyük panik yaşarken, arbede çevredeki esnafın araya girmesi ile son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:26 Kaynak: DHA

Mersin, Güncel
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