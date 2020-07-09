MERSİN Yolcu alma tartışmasında minibüs şoförü darbedildi - Son Dakika

Yolcu alma tartışmasında minibüs şoförü darbedildi

MERSİN'de yolcu alma meselesi yüzünden 2 ayrı minibüs kooperatifi arasında çıkan tartışmada şoför Metin Şahin, yolcuların gözü önünde darbedilerek yaralandı.

İddiaya göre, Mersin- Silifke hattında çalışan Silifke-Koop hattı şoförü Metin Şahin, 33 C 8104 plakalı minibüsüyle Erdemli ilçesinde durakta bir yolcu aldığı sırada, aynı güzergahta yolcu taşıyan Mes-Koop hattında çalışan bir şoför tarafından rekabet kurallarını bozup daha çok yolcu aldığı gerekçesiyle tartaklandı. İsmi açıklanmayan Mes-Koop şoförü, arkadaşlarıyla birlikte Metin Şahin'i sürücü koltuğunda otururken darbetti. Şahin'i araçtan indiren şoförler yere yatırarak tekmeledi. Yolcuların araya girmesiyle kavga son buldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştirilen 2 kişi gözaltına alınırken, tedavi için hastaneye götürülen ve darp raporu alan Metin Şahin'e 15 gün iş göremez raporu verildi. Omzundan, kafasından ve kolundan yaralanan Şahin, saldırganlardan şikayetçi oldu.