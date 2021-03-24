MERSİN Yolda yatan kediyi ezen sürücüye tepki - Son Dakika

MERSİN Yolda yatan kediyi ezen sürücüye tepki

24.03.2021 14:41

Yolda yatan kediyi ezen sürücüye tepkiMERSİN'de bir otomobil sürücüsü, sokakta, yerde yatan tek gözlü kediyi ezdikten sonra yoluna devam etti.

Yolda yatan kediyi ezen sürücüye tepki

MERSİN'de bir otomobil sürücüsü, sokakta, yerde yatan tek gözlü kediyi ezdikten sonra yoluna devam etti. Kedinin sahibi Yasemin Açık, sürücünün yakalanarak en ağır cezayı almasını istedi.

Olay, sabah saatlerinde Merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde 70'ten fazla kediye bakan hayvansever Yasemin Açık'ın sokakta yol üzerinde yatan hayvanlarından birinin üzerinden otomobil geçti. Sürücü yoluna devam edip, sokaktan ayrılırken, kedi telef oldu. Olayın ardından büyük üzüntü yaşayan Yasemin Açık, sürücünün en ağır cezayı almasını istedi.

ÇÖPTE BULDU 6 YIL BAKTI

Ölen kedisini 6 yıl önce çöpte bulduğunu belirten Açık, kameralara baktığında kapının önünde kedi kalabalığı gördüğünü belirterek, "İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Dışarı çıkıp baktığımda kedilerimden birinin ölmüş olduğunu gördüm. Dokunduğumda hala sıcaktı hayvan. Hemen geri dönüp kameradan baktığımda arabanın bile bile kediyi ezdiğini gördüm. Bu bilerek yapılmış bir şey, kaza değil. Hiç durmamış geri dönmemiş. O an çok üzüldüm. İnsanların bu kadar duyarsız olmasına mı yanayım, çok seviyorum, çok emek verdim, onu kaybettiğime mi yanayım, yoksa yapanın yanına kar kalacak olmasına mı yanayım bilemedim. 6 yıl oldu çöp konteynerinde buldum onu. Karton kutu ile atmışlardı. Konteynerden çıkarttım, biberonla büyüttüm. Çok hastaydı tek gözünü kaybettik. İsmi Tekgöz kaldı o yüzden. 6 senedir benimleydi, çok sağlıklı bir hayvandı" dedi.

SÜRÜCÜYÜ BULDU

Kedisini ezen otomobil sürücüsünü birkaç sokak ileride tesadüfen bulduğunu kaydeden Açık, "Şahsın yanına gittim, görmediğini, bilerek yapmadığını söyledi. Yasal işlemleri başlattık. En ağır cezayı almasını istiyorum. Kabahatler Kanunu'ndan ceza alacağı için küçücük bir para cezası ile kurtulacak ve hayvanları önemsememeye devam edecek" diye konuştu.

Öte yandan, Açık'ın sosyal medyada paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerine hayvanseverlerden tepki yağdı.

MERSİN Yolda yatan kediyi ezen sürücüye tepki
MERSİN Yolda yatan kediyi ezen sürücüye tepki
MERSİN Yolda yatan kediyi ezen sürücüye tepki
MERSİN Yolda yatan kediyi ezen sürücüye tepki

Toroslar, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN Yolda yatan kediyi ezen sürücüye tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Avrupa gelirlerine el koyacaklar Son Dakika: Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Avrupa gelirlerine el koyacaklar Ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve karlı hava 4 gün boyunca devam edecek Ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve karlı hava 4 gün boyunca devam edecek Hatayspor'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak çıkış: Aaron Boupendza 3 tane İrfan Can eder Hatayspor'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak çıkış: Aaron Boupendza 3 tane İrfan Can eder AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'nin davet edilmediği AK Parti kongresine 11 partiden 29 temsilci katıldı HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'nin davet edilmediği AK Parti kongresine 11 partiden 29 temsilci katıldı Eşini öldüren arkadaşına ''Adamsın'' tezahüratı yaptı, gözaltına alınınca çark etti: Türk kadınlarından özür dilerim Eşini öldüren arkadaşına ''Adamsın'' tezahüratı yaptı, gözaltına alınınca çark etti: Türk kadınlarından özür dilerim Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu         
15:22
Yer altından gelen ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı Yer altından gelen ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı         
15:13
Kız çocuklarına sözlü cinsel saldırıda bulunan şahsın sözleri pes dedirtti: Aşkım sizi evinizden aldırırım, milletvekili tanıdığım var Kız çocuklarına sözlü cinsel saldırıda bulunan şahsın sözleri pes dedirtti: Aşkım sizi evinizden aldırırım, milletvekili tanıdığım var         
14:48
Haftaya ağır kayıplarla başlayan borsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yükselişe geçti Haftaya ağır kayıplarla başlayan borsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yükselişe geçti         
14:41
Vicdanınız kurusun! Tilkiyi öldürüp kuyruğunu kestikten sonra elektrik direğine astılar Vicdanınız kurusun! Tilkiyi öldürüp kuyruğunu kestikten sonra elektrik direğine astılar         
14:24
İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir         
14:16
AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı         
13:58
AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik         
13:32
Akıllara durgunluk veren olay! Ölen babanın su borcu 3,5 yaşındaki kızından istendi Akıllara durgunluk veren olay! Ölen babanın su borcu 3,5 yaşındaki kızından istendi         
13:16
AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı         
13:11
Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi         
13:07
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti         
12:38
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır         
12:33
"Komşularım evimi basıyor, ölmek istemiyorum" diyerek yardım isteyen kadın: 1 yıldır tehdit ediliyorum         
11:47
Köprücük kemiği olmadığı için el çırpar gibi omuzlarını oynatan genç, görenlerin ağzını açık bırakıyor Köprücük kemiği olmadığı için el çırpar gibi omuzlarını oynatan genç, görenlerin ağzını açık bırakıyor         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 16:02:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MERSİN Yolda yatan kediyi ezen sürücüye tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei