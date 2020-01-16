Mersin yürüme engelli hayvanlar 'yürüteç' ile hayata bağlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin yürüme engelli hayvanlar 'yürüteç' ile hayata bağlandı - Son Dakika

Mersin yürüme engelli hayvanlar 'yürüteç' ile hayata bağlandı

6 saat önce

Yürüme engelli hayvanlar 'yürüteç' ile hayata bağlandıTARSUS Belediyesi tarafından Köpek Bakım ve Islah Evi'nde rehabilite edilen, yürüme engelli bulunan bir kedi ve bir köpeğin hareket edebilmelerine olanak sağlayacak yürüteç temin edildi.

Yürüme engelli hayvanlar 'yürüteç' ile hayata bağlandı

TARSUS Belediyesi tarafından Köpek Bakım ve Islah Evi'nde rehabilite edilen, yürüme engelli bulunan bir kedi ve bir köpeğin hareket edebilmelerine olanak sağlayacak yürüteç temin edildi.

Barınakta bulunan köpeklerin bakımlarını üstlenen Tarsus Belediyesi Köpek Bakım ve Islah Evi görevlileri, yaptıkları rutin çalışmaların yanı sıra engelli hayvanların yaşamlarını kolaylaştıracak girişimlerde bulunuyorlar. Görevliler, yürüme güçlüğü çeken hayvanların hareket kabiliyetlerini arttırabilmek için yaptıkları egzersiz çalışmalarının yanı sıra, barınakta bulunan bir kedi ve bir köpek için iki adet yürüteç temin edip yürümelerine imkan sağladı. Barınakta bulunan bir kedi ve bir köpek için Türkiye'de engelli hayvanlara yönelik Mardin'de kendi atölyesinde yürüteç üreten 'Hayat Tamircisi Zeyd' isimli Hasan Kızıl ile iletişime geçtiklerini ifade eden Belediye Barınak Sorumlusu Esra Bişi, 'Bizim barınağımıza bir kedi, bir köpek yürüteci talebinde bulunduk. Çok sağ olsun talebimizi geri çevirmedi. Şimdi engelli köpeklerimiz ve kedilerimiz alışma sürecinde, yürüteçle daha mutlu olacaklarına inanıyoruz' dedi.

Hayvan barınağına getirttikleri yürüteç ile yürüme engeli olan hayvanların daha rahat hareket edip, kolaylık sağlayacağını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan; 'Yürüme engeli olan hayvanları hayata bağlayarak, yeniden yürüme yetilerinin kazandırılması konusunda yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Mersin yürüme engelli hayvanlar 'yürüteç' ile hayata bağlandı

Tarsus Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:52 Kaynak: DHA
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