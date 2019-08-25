MERSİN YÜZEREK SAĞLIĞINA KAVUŞUYOR

MERSİN'de, halk arasında omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz ile mücadele eden Görkem Pehlivan (16), büyükşehir belediyesince verilen kursta bol bol yüzerek tedavi oluyor.

3 yıl önce skolyoz teşhisi konulan Görkem, doktorunun tavsiyesi ile yüzmeye başladı. Belediyenin kurslarına katılım sağlayan ve 2 yıldır belirli bir program dahilinde yüzen Görkem'in rahatsızlığında, yüzde 50 iyileşme kaydedildi. Eskisine oranla daha dik yürüyebilen ve ağrılarında azalma yaşadığını belirten Görkem, özgüveninin yükseldiğini söyledi.

Yaşadığı süreci anlatan Görkem, 13 yaşındayken sırtımda bir ağrı hissetmeye başladım. Doktor, 'Omurga eğriliği var ama korkma. Bol bol yüzersen, fitness yaparsan iyileşebilirsin' dedi. Ben de geçen yaz Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yüzme kursuna başladım. Sırtım çok ağrıyordu, ağlıyordum ama buna rağmen pes etmedim, bol bol yüzdüm. İyileşmeme çok etkisi oldu. İlk başlarda ağrılarım vardı ama daha sonra ağrılar kesilmeye başladı diye konuştu.