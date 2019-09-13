Mersin yüzme kursu ile epilepsiyi yendi

Yüzme kursu ile epilepsiyi yendi

Mersin'de halk arasında sara hastalığı olarak bilinen epilepsi hastası ve aynı zamanda zihinsel engeli bulunan 21 yaşındaki Mahmut Mert Çakmak, katıldığı yüzme kursu sayesinde artık epilepsi nöbetleri geçirmiyor.

3 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı yüzme kurslarına katılan zihinsel engeli Mahmut Mert Çakmak, bu sayede epilepsi nöbetleri geçirmeyerek rahatsızlığını yendi. Engelliler ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği yüzme kursuna katılan Mert'in ailesi, doktorunun yıllar önce onda bulunan epilepsi ataklarının yüzmek, güneş ve sıcakla azabileceğini söylemesi üzerine oğlunu düzenli olarak kursa getiren anne Nesrin Çakmak, Bir özel çocuk annesi olarak burada bulunuyorum. Mert burada yüzmeye geliyor. Bizim buraya gelme sebebimiz Mert'in epilepsi hastalığı, yani halk diliyle sara hastalığı. Onu durdurmak amacıyla geldik buraya. Beyinde oluşan epilepsi dalgalarını durdurmak amaçlı, doktorumuz bize, yüzme ve denizi tavsiye etti. Çok şükür oğlum 10 yıldır yüzme kursu görüyor, 3 yıldır bilfiil buraya geliyoruz ve epilepsi nöbetlerimiz durdu çok şükür. Büyükşehir Belediye Başkanımız'ın bize verdiği bütün etkinliklerden faydalanarak, çocuğumu sosyalleştirmeye çalışıyorum. Mert, buraya gelirken mutlu oluyor. Çünkü buradaki öğretmenler ayrı, çocuğumun suyu sevmesi ayrı, Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki hocalarının Mert'i motive etmesi ayrı bir mutluluk getiriyor oğluma. Çok şükür burada mutlu oluyor oğlum dedi.

Epilepsi hastalığını nasıl yendiğini ve yüzmeyi ne kadar çok sevdiğini anlatan Mert Çakmak da, Ben her zaman havuza geliyorum. Eğleniyorum ve çok güzel geçiyor. Sağlığım artık çok iyi. Artık hasta olmuyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. Buraya gelmeden önce de yüzmeyi biliyordum ama burada geliştirdim diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde yüzme antrenörü Serhat Taşman ise Mert'in başarılı bir öğrenci olduğunu ifade ederek, Mert bize rahatsızlığından dolayı geldiğinde suya girerken ilk başta biraz tedirginliği oluyordu. Annesi Nesrin Hanım tam destek verdi. Sağ olsun hiç yanından ayrılmadı. Biz Mert'e sadece desteğimizi verdik. Mert, zaten geldiğinde de başarılıydı. Böyle devam ederek, rahatsızlığından kurtulmuş oldu. Kursta arkadaşları ile iletişimi de çok iyi. Hatta yarışmalar yaptık, madalya aldı, birinci oldu. Buraya severek geliyor. Hiç aksatmadı, aksattığını görmedim. Öğrencilik hayatında çok başarı diye konuştu.