Mersine'de Dolandırıcılık İddiası

Mersin
'de dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kentte kantin işletmeciliği yapan B.G. ile Z.Y. ceviz ticareti yapmak için irtibata geçtikleri M.B, O.A, ve H.İ.B tarafından 100 bin lira dolandırıldıkları iddiasıyla emniyete giderek şikayette bulundu.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları incelemede şüphelilerden M.B'nin kısa süre önce işlediği bir suçtan dolayı tutuklandığını belirledi.
Diğer şüpheliler O.A ile H.İ.B. de düzenlenen operasyonla yakalayarak, gözaltına alındı.
Zanlıların müştekileri başkasına ait bir ceviz deposuna götürüldüğü, depo içerisindeki ürünleri de kendilerinmiş gibi pazarladığı iddia edildi.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.