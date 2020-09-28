Mersinli 16 yaşındaki İlke tek eliyle aile ekonomisine katkı için çalışıyor - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde doğuştan sol eli olmayan 16 yaşındaki İlke Naz Hoş, seyyar tezgahta limonata, şalgam ve ayran satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Sürekli gülen yüzüyle dikkat çeken İlke, hayata bağlılığı ve çalışma azmiyle herkese örnek oluyor.

Hoş, ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle eğitimine devam edemediğini ve 2 yıldır seyyar tezgahta çalıştığını söyledi.

Engeli nedeniyle hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadığını dile getiren Hoş, tek eliyle ailesine destek olabilmek için çabaladığını kaydetti.

Hoş, en büyük hayalinin protez bir ele sahip olmak ve müzik eğitimi almak olduğunu aktardı.

Hoş'u, tezgahında ziyaret eden Tarsus Kaymakamlığı İnsan Hakları Kurulu ve Sakatlar Derneği Üyesi Fatih Düzenli de Naz'a hayat mücadelesinde destek vermeye çalıştığını belirtti.