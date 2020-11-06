Mersinli 2 kişi Irak'ta iş kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Mersin'den çalışmak için Irak'a giden 2 kişi, iş kazası sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 2 Kasım'da meydana gelen olayda, Irak'ta yüksek gerilim hattında işçi olarak çalışan İlyas Emir ve Süleyman Tel, akıma kapılarak hayatını kaybetti. İşçilerin cenazeleri bugün Mersin'in Mut ilçesine getirildi.

İlyas Emir ve Süleyman Tel'in cenazeleri Işıklar Mahallesi'nde toprağa verildi. - MERSİN