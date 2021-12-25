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Mersinli 500 öğrenci "Gayemiz İyilik" hareketini başlattı - Son Dakika

Mersinli 500 öğrenci "Gayemiz İyilik" hareketini başlattı

25.12.2021 20:51

Mersinli 500 öğrenci "Gayemiz İyilik" hareketini başlattı Öğrenci ve öğretmenler, harçlıklarından biriktirdikleri paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı Mersin Erdemli'de yaklaşık 500 öğrenci ve öğretmenlerden oluşan "İyilik Kulübü" gönüllüleri iç ısıtan bir projeye imza atarak "Gayemiz...

Mersinli 500 öğrenci "Gayemiz İyilik" hareketini başlattı

Öğrenci ve öğretmenler, harçlıklarından biriktirdikleri paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

MERSİN - Mersin Erdemli'de yaklaşık 500 öğrenci ve öğretmenlerden oluşan "İyilik Kulübü" gönüllüleri iç ısıtan bir projeye imza atarak "Gayemiz İyilik" hareketini başlattı.

Tüm canlılara yardım edebilmek üzere yola çıkan Gaye Okulları öğrenci ve öğretmenleri harçlıklarından biriktirdikleri paralarla ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Öğrenciler kendi imkanlarıyla kimi engellilerin elinden tuttu, kimi engellilere tekerlekli sandalye ulaştırdı.

Öğrenciler hazırladıkları temelde iyiliği merkeze alan projeleriyle birçok alanda farkındalık oluşturup topluma örnek olmayı hedefliyor.

Duyarlı öğrenciler son olarak yaptıkları etkinlikte görme engelli ve tekerlekli sandalyedeki vatandaşların trafikte yaşadıkları sorunlara el ele tutuşarak yürüyüp dikkat çekti. Ortaya ise iç ısıtan görüntüler çıktı.

Proje koordinatörü Nezir Arslan, "Gelecek planı yapmak sadece söz ile olmuyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerle geleceğimizi emanet ederken onları iyilik kavramıyla tanıştırıp yaşamlarının bir parçası olmasını istiyoruz. Geleceğimizin temelleri çocuklarımıza ve gençlerimize karşı sevgi beslemek ve geleceğimizi emanet edeceğimiz bu çocuklarımızın ve gençlerimizin potansiyellerinin geliştirilmesi için her türlü desteği sağlamak zorundayız. Yapılacak her türlü yardım ve destek faaliyetinin kişilerin sağlıklı aile ve sosyal ilişkiler kurabilmesinin, kendisine ve çevresine güven duyabilmesinin, sorgulayabilen, araştırabilen, hür iradesiyle kendi kararlarını alabilen toplumsal ahlak kurallarına bağlı bireyler olarak yetişebilmesinde çok önemli olduğu, dolayısıyla bazı eğitimlerle ve öğretilerle desteklenmesinin şart olduğunun bilincindeyiz. Sahip olduğumuz bu farkındalık doğrultusunda 'İyilik Kulübü'nün çatısı altında umut dolu aydınlık yarınlar için yapılan çalışmalara gönülden bizlerde sonuna kadar destek olacağız. Bir sonraki etkinliğimizde ise çocuklarımız ihtiyaç sahibi okuyan arkadaşlarına yardım için yola çıkacak" dedi.

Öğrenciler ise iyilik kulübü olarak herkese yardımcı olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Mersinli 500 öğrenci Gayemiz İyilik hareketini başlattı
Mersinli 500 öğrenci Gayemiz İyilik hareketini başlattı
Mersinli 500 öğrenci Gayemiz İyilik hareketini başlattı

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500

İyilik Kulübü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersinli 500 öğrenci 'Gayemiz İyilik' hareketini başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersinli 500 öğrenci "Gayemiz İyilik" hareketini başlattı - Son Dakika
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