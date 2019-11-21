Son Dakika Haberleri: Mersinli Ahmet İlkokulu öğrencilerinden LÖSEV'e anlamlı destek
Son Dakika Güncel Mersinli Ahmet İlkokulu öğrencilerinden LÖSEV'e anlamlı destek - Son Dakika

Mersinli Ahmet İlkokulu öğrencilerinden LÖSEV'e anlamlı destek

7 saat önce

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki Mersinli Ahmet İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, lösemi hastalığına dikkati çekmek için maske taktı, kermesten elde ettikleri geliri de Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı.

Mersinli Ahmet İlkokulu öğrencilerinden LÖSEV'e anlamlı destek, System.String[]

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki Mersinli Ahmet İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, lösemi hastalığına dikkati çekmek için maske taktı, kermesten elde ettikleri geliri de Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı.


Öğretmenlerinin önderliğinde okul bahçesinde kermes düzenleyen öğrenciler, kendi yaptıkları bileklikleri, veliler de hazırladıkları gıda ürünlerini satarak elde ettikleri 2 bin 900 TL tutarındaki geliri LÖSEV'e bağışladılar.


Okul yöneticileri, bu tür faaliyetlerin her zaman yapılacağını belirtirken, bu anlamlı etkinlikle hem öğrencilerde farkındalık oluşturulduğunu hem de LÖSEV'i tanımalarının sağlandığını ifade ettiler. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:26 Kaynak: İHA
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