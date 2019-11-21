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Mersinli Ahmet İlkokulu öğrencilerinden LÖSEV'e anlamlı destek
7 saat önce
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki Mersinli Ahmet İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, lösemi hastalığına dikkati çekmek için maske taktı, kermesten elde ettikleri geliri de Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:26 Kaynak: İHA
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki Mersinli Ahmet İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, lösemi hastalığına dikkati çekmek için maske taktı, kermesten elde ettikleri geliri de Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı.
Öğretmenlerinin önderliğinde okul bahçesinde kermes düzenleyen öğrenciler, kendi yaptıkları bileklikleri, veliler de hazırladıkları gıda ürünlerini satarak elde ettikleri 2 bin 900 TL tutarındaki geliri LÖSEV'e bağışladılar.
Okul yöneticileri, bu tür faaliyetlerin her zaman yapılacağını belirtirken, bu anlamlı etkinlikle hem öğrencilerde farkındalık oluşturulduğunu hem de LÖSEV'i tanımalarının sağlandığını ifade ettiler. - MERSİN
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