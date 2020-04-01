Son Dakika › Güncel › Mersinli besiciden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika
Mersinli besiciden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
6 saat önce
Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan besici Mehmet Yagal, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışta bulundu.
Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan besici Mehmet Yagal, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışta bulundu.
Koronavirüs salgını ile mücadelede mağduriyet yaşayan vatandaşlara destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek sürüyor.
Silifke'de hayvancılıkla uğraşan Yagal da satışını yaptığı koyunların birinden elde ettiği gelir ile kampanyaya destek sundu.
Yagal, yaptığı açıklamada, bu dayanışmayı çok anlamlı bulduğunu söyledi.
Her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını ifade eden Yagal, "Sürümde bulunan bir koyunu satarak 1453 lira gelir elde ettim. Bu parayı kampanyaya bağışlıyorum. Gönlümden geçerek yaptığım bir destek." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:04 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti