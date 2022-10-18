Mersinli Çiftçi, Yağlık Zeytinin Satış Fiyatından Dertli: "4 Liradan Zeytin Sattık. Biz Zarar Ediyoruz" - Son Dakika
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Mersinli Çiftçi, Yağlık Zeytinin Satış Fiyatından Dertli: "4 Liradan Zeytin Sattık. Biz Zarar Ediyoruz"

18.10.2022 17:10

Mersin’in Mut ilçesindeki zeytin üreticisi “Yağlık zeytin 10 lira edecek dediler, yağlığımız 4 liradan başladı, 6 liraya çıkardılar şimdi 7 liradan alıyorlar yağlığı. Biz zarar ediyoruz” dedi. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel de “Bu zeytinin fiyatı en az 12 lira 13 lira olmalı ki; çiftçimiz yağlık zeytinden zarar etmesin, üretimine devam edebilsin” diye konuştu.

Mersin'in Mut ilçesindeki zeytin üreticisi "Yağlık zeytin 10 lira edecek dediler, yağlığımız 4 liradan başladı, 6 liraya çıkardılar şimdi 7 liradan alıyorlar yağlığı. Biz zarar ediyoruz" dedi. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel de "Bu zeytinin fiyatı en az 12 lira 13 lira olmalı ki; çiftçimiz yağlık zeytinden zarar etmesin, üretimine devam edebilsin" diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel Mersin'in Mut ilçesindeki Yapıntı köyünde dün zeytin üreticilerini ziyaret etti. Maliyetler altında ezildiklerini dile getiren Mersinli zeytin üreticisi, "Yağlık zeytin 10 lira edecek dediler, yağlığımız 4 liradan başladı. Saatine 280 lira su parası veriyoruz, 231 lira işçi parası veriyorum, işçi başına 300 lira araç parası veriyorum 260 liraya geliyor işçinin yevmiyesi. Zeytin 4 liradan başladı, 6 liraya çıkardılar şimdi 7 liradan alıyorlar yağlığı. Biz bu zeytinden zarar ediyoruz" dedi.

"YAĞLIK ZEYTİN 12-13 LİRA OLMALI Kİ ÇİFTÇİ ZARAR ETMESİN"

Gökçel de bölgede çok kaliteli zeytin çeşitleri olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Bu anlattıklarınız kabul edilir gibi değil. Dünyanın en kaliteli zeytinyağı Mut'un zeytininden üretiliyor. Maliyetler arttı, zeytin fiyatları zeytin ticareti yapanların iki dudağının arasına bırakılması üreticiyi zarar ettiriyor. Çiftçilerimiz dünyanın en güzel zeytinyağının üretildiği zeytinleri üretiyor. Ama maliyetler yüzde 300 yüzde 400 artmasına rağmen üreticilerimiz bunu 6 liraya, 7 liraya satmak zorunda kalıyor. Bu zeytinin fiyatı en az 12 lira 13 lira olmalı ki; çiftçimiz yağlık zeytinden zarar etmesin, üretimine devam edebilsin."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersinli Çiftçi, Yağlık Zeytinin Satış Fiyatından Dertli: '4 Liradan Zeytin Sattık. Biz Zarar Ediyoruz' - Son Dakika

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