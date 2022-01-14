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Mersinli çiftçilerin "kar" sevinci - Son Dakika

Mersinli çiftçilerin "kar" sevinci

14.01.2022 10:05

Mersinli çiftçilerin "kar" sevinciMERSİN Mersin'in Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, çiftçileri sevindirdi.

Mersinli çiftçilerin "kar" sevinci

MERSİN Mersin'in Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, çiftçileri sevindirdi. 2 yıldır yağmur ve karın az yağmasından dolayı kuraklık yaşadıklarını belirten çiftçiler, yağışlardan memnun olduklarını belirttiler.

Silifke'nin yüksek kesimlerinde yer alan Kırobası (Mara), Saraydın, Kocaoluk, Kavak, Çatak mahallelerine iki gündür yağan kar, özellikle sebze üreticisini sevindirdi. Yaz aylarında bir çok sebze ve meyve üretilen mahallelerde yağışların az olmasından dolayı yeraltı suları azalmıştı. Bir haftadır yağan yağmur ve iki gündür devam eden kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Yağışlarla birlikte yer altı suların çoğalacağını ve kuraklık yaşamayacaklarını belirten Mehmet Yücel Güleç, "2-3 yıldır yeraltı sularımızda azalma olduğu için sebze ekim alanları azalmıştı. Bir haftadır yağan yağmur ve sonrasında iki gündür devam eden kar yağışı yer altı sularımızı arttıracağı için sevinçliyiz. Ülkemizin bir çok yeri kar yağışını esaret olarak görürken biz nimet olarak görüyoruz. Yağan her kar tanesi, bahçelerimize, sebzelerimize su olacak inşallah" dedi.

Öte yandan taşımalı eğitim yapan Kırobası İlk ve Orta Okulunda eğitim gören öğrencilerin mağdur olmaması için bağlantı yolları sürekli Karayolları ekiplerince temizlenip tuzlanarak açık tutuluyor. Karayolları kar temizleme ekipleri ise sürekli olarak Kırobası mahallesinde, aşırı kar yağışına karşı hazır bekletiliyor. Krobası'ndan Karaman'a giden yolun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapalı olduğu bildirildi.

Mersinli çiftçilerin kar sevinci
Mersinli çiftçilerin kar sevinci
Mersinli çiftçilerin kar sevinci

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Mersin, Yağan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersinli çiftçilerin 'kar' sevinci - Son Dakika


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