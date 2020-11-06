Mersinli çocuklar İzmirli depremzedeler için narenciye topladı - Son Dakika

Mersinli çocuklar İzmirli depremzedeler için narenciye topladı

06.11.2020 16:28
Mersinli çocuklar İzmirli depremzedeler için narenciye topladı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersinli çocuklar, merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin organizasyonuyla Karacailyas Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde İzmirli depremzedeler için mandalina ve portakal topladı.

MERSİN (İHA) – Mersinli çocuklar, merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin organizasyonuyla Karacailyas Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde İzmirli depremzedeler için mandalina ve portakal topladı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın da eşlik ettiği çocukların topladıklarıyla birlikte toplam 15 ton narenciye İzmir'e gönderilecek.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, mahalleli çocuklarla birlikte Karacailyas'ta bir narenciye bahçesinden portakal ve mandalina topladı. Hafta sonu da toplanması planlanan 15 ton portakal ve mandalina, 9 Kasım günü, Kızılay aracılığıyla İzmirli depremzede vatandaşlara ulaştırılacak. Ayrıca toplanan 160 adet battaniye de depremzedelere gönderilecek.

"İzmirli vatandaşlarımızın yanındayız"

Narenciye bahçesi içinde açıklama yapan Başkan Gültak, depremzede İzmir halkının yanında olduklarını ifade ederek, "İzmir depreminde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Yakınlarını kaybeden ailelerimize de sonsuz sabırlar temenni ediyorum. Depremden kurtulan minik çocuklarımızı da unutmadık. Bizler de bugün burada Akdenizli çocuklarımızla birlikte mandalina ve portakal toplayıp, Kızılay aracılığıyla 15 ton narenciyeyi, önümüzdeki pazartesi günü İzmir'e göndereceğiz. Ayrıca tekli 100, 60 tanesi de çiftli olmak üzere toplamda 160 adet battaniyeyi de deprem mağduru insanlarımıza ulaştıracağız. Çocuklarımız, İzmir'de yaşayan yaşıtlarına da selamlarını yolladılar, onların acılarını paylaştılar. Bu etkinlikle İzmirli çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olduğumuzu, acılarını paylaştığımızı göstermek istedik. Onların moral ve motivasyonlarının biraz yükseleceğine de inanıyoruz. Bugün bizlerle birlikte narenciye toplayan çocuklarımız ve ailelerine de çok teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Mersinli çocuklar İzmirli depremzedeler için narenciye topladı
Mersinli çocuklar İzmirli depremzedeler için narenciye topladı
Mersinli çocuklar İzmirli depremzedeler için narenciye topladı
Mersinli çocuklar İzmirli depremzedeler için narenciye topladı
Mersinli çocuklar İzmirli depremzedeler için narenciye topladı
Mersinli çocuklar İzmirli depremzedeler için narenciye topladı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mersinli çocuklar İzmirli depremzedeler için narenciye topladı - Son Dakika


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