Son Dakika Haberleri: Mersinli'de İsale hattının güzergahı değiştirildi
Son Dakika Güncel Mersinli'de İsale hattının güzergahı değiştirildi

Mersinli'de İsale hattının güzergahı değiştirildi

2 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Mersinli Mahallesi'nde evlerin altından geçen ve sürekli arızalara neden olan mevcut içme suyu isale hattının güzergahını değiştirdi.

Mersinli'de İsale hattının güzergahı değiştirildi, System.String[]

Çalışma sayesinde mahalleye kesintisiz içme suyu sağlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde eskiyen hatlardan dolayı yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Salihli ilçesine bağlı Mersinli Mahallesinde evlerin altından geçen ve sık sık patlak sorunları yaşanan içme suyu isale hattının yönünü değiştirdi. Evlerin altında kalan isale hattında sürekli patlak meydana gelmesi ve arızalara müdahale edilmesinde yaşanan sorun, isale hattının güzergahının değiştirilmesi ile son buldu. Mersinli Mahalle Muhtarı Ali Yaman da çalışmadan memnun kaldığını belirterek MASKİ'ye teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Mersinli, Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:07 Kaynak: Bültenler
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