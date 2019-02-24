Son Dakika Haberleri: Mersinli'den Miting Teşekkürü

Mersinli'den Miting Teşekkürü

12 dakika önce

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Şubat Perşembe günü gerçekleşen mitingine coşkulu bir katılım gösteren Manisalılara teşekkür etti.

Mersinli'den Miting Teşekkürü, System.String[]
AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Şubat Perşembe günü gerçekleşen mitingine coşkulu bir katılım gösteren Manisalılara teşekkür etti.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Şubat Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısı ve mitinge katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti. İl Başkanı Mersinli, vatandaşların 17 yıldır olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı miting günü de bağrına bastığını ve tarihi bir gün yaşadıklarını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Manisa, 21 Şubat günü dünya lideri, mazlumların umudu, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı en iyi şekilde ağırlamış ve zillet ittifakına gereken cevabı en net haliyle vermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk günkü heyecanla, büyük bir coşkuyla karşılayan, şehrimizin en uzak mahallelerinden gelerek, bu kutlu yürüyüşe destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Manisalılar yine yeniden bir tarih yazmıştır. Yaklaşık 40 bini aşkın kişinin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı o gün Cumhur İttifakı sevdalılarıyla hınca hınç dolmuştur. Mitinge katılım, yaşanan coşku ve heyecan, Manisalı hemşehrilerimizin Cumhur İttifakına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu saygıyı ve teveccühü bir kez daha göstermiştir. Manisa 31 Mart günü Büyükşehir'de Cumhur İttifakı adayımız Sayın Cengiz Ergün'ü, diğer ilçelerde de yine aynı şekilde Cumhur İttifakı adaylarını destekleyerek Spil Dağı'nda Türk Bayrağı'nı dalgalandıracaktır. AK Parti Teşkilatlarımıza, gençlik, kadın kollarımıza, 17 ilçe başkanımıza, MHP İl Başkanımıza ve teşkilatlarına, 17 ilçe belediye başkanı ve başkan adaylarımıza

Büyükşehir Belediye Başkanımıza, teşekkür ediyorum. Böylesi önemli bir seçim için hep birlikte gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz ve önce millet, önce memleket diyoruz." - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:12 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Manisa, Mersinli, Politika
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