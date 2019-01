Mersinli Gazeteciler Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Mersinli gazeteciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi. Mersin'de görev yapan yerel ve yaygın basın çalışanlarının katıldığı törende, Başkan Turgay Demirtaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okuyan gazetecilere seslenen Demirtaş, bu anlamlı günü Mersin'de gazeteci meslektaşlarıyla anmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu söyledi. Gazetecilik mesleğinin yürek isteyen bir meslek olduğunu vurgulayan Demirtaş, "Bir meslek düşünün her türlü felaket ve acil durumda, her türlü kutlamada, mutlulukta halkın yanında olan. Bir meslek düşünün tüm risklere rağmen görevlerini icra etmek için verdikleri bu zorlu mücadelede büyük bir özveri örneği göstererek cesaret ve onurlarıyla görevlerini yerine getiren. İşte bilgi, birikim ve yeteneğin etkin bir şekilde harmanlandığı gazetecilik böylesi kutlu, böylesi zor bir meslektir. Bu mesleği icra edebilmek hiçbir zaman maddi bir değerle ölçülemez. Çünkü gazetecilik bir meslekten öte bir yaşama biçimidir. Toplum bilinciyle, koca bir yürekle var olan bu mesleğin karşılığı elbette vefa ile eşdeğerdir. Meslektaşlarımız, kimi zaman savaşların ateş hattında, sırtında kilolarca ağırlıktaki teçhizatlarıyla sırf halka doğru bilgi aktarmak adına çatışmaların ortasında kalıyor. Kimi zaman bilinmeyeni keşfetmek, insanlığı yeni bir bilgi sunabilmek için bir muammaya korkusuzca yürüyor" dedi.



"Hayatın aktığı her yer, bizler için bir görev alanıdır



Gazetecilik mesleğinin gecesi ve gündüzü olmadığının altını çizen Demirtaş, "Hayatın aktığı her yer, bizler için bir görev alanıdır. Bu görev alanlarında birçok gazeteci kardeşimiz yaralanıyor veya canından oluyor. Bugün toplumumuzun aydınlatılması ve bilgilendirilmesinde, demokrasimizin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında, fikir ve düşünce hürriyetinin geliştirilmesinde, değerli gazeteci meslektaşlarımıza çok büyük görev düşmektedir. Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle bu kutsal meslek, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan tüm değerli basın çalışanlarımızın, gerçeğin ışığında yol almamız için büyük emek sarf etmektedirler. Yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk emekçi basın çalışanları için 'Milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacak olan yazılı ve görsel basın çalışanlarımıza işlerinde kolaylıklar diliyorum' demiştir. Bu duygu ve düşüncelerle zor koşullar altında halkımıza bilgi akışı sağlayan değerli basın çalışanlarımızın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, törene katılan herkese teşekkür ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmete anıyorum. Tüm basın çalışanlarına meslek hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından gazeteciler, Atatürk Parkı içinde bulunan Uğur Mumcu Anıtı'na karanfiller bıraktı. - MERSİN

