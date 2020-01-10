Mersinli gazeteciler Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Mersinli gazeteciler Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

6 saat önce

Mersinli gazeteciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Mersinli gazeteciler Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı, System.String[]

Mersinli gazeteciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.


Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi. Mersin'de görev yapan yerel ve yaygın basın çalışanlarının katıldığı törende, Başkan Kaya Tepe tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okuyan gazetecilere seslenen Tepe, gazetecilerin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Bu zor dönemde özellikle yerel yönetimin, devletin bu gazetecilere, basın kuruluşlarına destek olması, yardımcı olması lazım. Gazetelerin yaşaması lazım. Biliyorsunuz ne kadar güçlü yerel basınınız varsa o kadar güçlü demokrasiniz vardır. Demokrasinin güçlü olmasını istiyorsanız basını güçlü tutacaksınız. Bunun için herkesin çalışması, elini taşın altına koyması lazım. Gazeteciler kamu görevi yapıyorlar. Gazeteciler sonuna kadar demokrasiyi savunuyorlar. Mustafa Kemal Atatürk 1924 yılında 'basın Cumhuriyetin etrafında bir kaledir' demişti. Bu kaleyi zayıflatmamamız lazım. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne geldiğiniz için herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Genç gazeteciler adına konuşan Neslihan Akyol ise 4 Ocak 1961 yılında kabul edilen ve basın çalışanlarına bazı hak ve yasal güvence sağlayan 212 sayılı kanun düzenlemesinin Resmi Gazetede yayınlanışı dolayısıyla 10 Ocak'ın kutlama günü olduğunu söyledi. 1961-1971 arasında Çalışan Gazeteciler Bayramı adıyla bu günün kutlandığını kaydeden Akyol, "1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak değiştirilmiştir. Bir başka deyişle Türk basın tarihine dokuz patron olayı olarak geçen ve gazetecilerin haklarının ilk kez yasal güvence altına alındığı gün 10 Ocak 1961'dir" diye konuştu.


O günden bugüne kadar kutlanan Dünya Gazeteciler Günü'nde hem gazetecilik hemde gazetecilerin ciddi badireler yaşadığını vurgulayan Akyol, "Günümüz sosyo ekonomik koşullarına bakındığında gazetecilik mesleğinin hak ettiği yerde olmadığını maalesef ki hepimiz görüyoruz. Ekonomik ve teknolojik koşullar, meslek dezerformasyonuna, kalifiye eleman ihtiyacına, itibara susamış bir meslek grubuna ve hak ihlallerinin zirve yaptığı bir dönemi yaşamamıza sebep olmakta. İşte tüm saydığımız ve daha sayamadığımız olumsuzluklar neticesinde yine bir 10 Ocak'ta bir arada bulunmanın haklı ve buruk gururunu yaşamaktayız" ifadelerini kullandı.


Törende Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'da birer konuşma yaptı. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:18 Kaynak: İHA
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