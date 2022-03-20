Mersinli genç halterciler şampiyonalara hazırlanıyor - Son Dakika
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Mersinli genç halterciler şampiyonalara hazırlanıyor

20.03.2022 12:52
Mersinli genç halterciler şampiyonalara hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği "Kır Çiçekleri Projesi" kapsamında halter sporuna başlayan 9 genç, katılacakları çeşitli organizasyonlarda başarı elde etmek için çalışıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği "Kır Çiçekleri Projesi" kapsamında halter sporuna başlayan 9 genç, katılacakları çeşitli organizasyonlarda başarı elde etmek için çalışıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında eğitim hayatlarına devam eden kız öğrenciler, yetenekleri doğrultusunda ilerledikleri spor branşlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Halter branşında ter döken 9 sporcu, başarılı performanslarıyla dikkati çekiyor.

Türkiye şampiyonası hazırlanan gençler, uluslararası organizasyonlara katılıp başarı elde etmeyi hedefliyor.

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Mersin, Halter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersinli genç halterciler şampiyonalara hazırlanıyor - Son Dakika


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