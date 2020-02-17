Mersinli genç sanatçı Çelik'ten trompet resitali - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersinli genç sanatçı Çelik'ten trompet resitali - Son Dakika

Mersinli genç sanatçı Çelik'ten trompet resitali

6 saat önce

Çukurova Devlet Konservatuvarı Trompet Bölümünde eğitim alan Mersinli genç sanatçı Memet Çelik, Gürcistan'da katılacağı yarışma öncesinde verdiği trompet resitaliyle dinleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Mersinli genç sanatçı Çelik'ten trompet resitali, System.String[]

Çukurova Devlet Konservatuvarı Trompet Bölümünde eğitim alan Mersinli genç sanatçı Memet Çelik, Gürcistan'da katılacağı yarışma öncesinde verdiği trompet resitaliyle dinleyenleri kendisine hayran bıraktı.


Çukurova Devlet Konservatuvarı Trompet Bölümü Lise 3'üncü sınıf öğrencisi Memet Çelik, Mersin Üniversite Yenişehir Kampüsü Nevit Kodallı Salonunda muhteşem bir trompet resitali gerçekleştirdi. Mersin'in parlayan yıldızlarından Çelik, Rufina Usmanova'nın piyanoyla eşlik ettiği konserinde, P. Depre Konçerto, A Goedicke Konçerto, J. B. Arban Briliant Fantasy, Schubert Serenade, S. Davitasvili Blue Sky eserlerini seslendirdi.


Ücretsiz gerçekleştirilen konserin sponsorluğunu, genç yeteneklere verdikleri destek ve burslarla öne çıkan Akdeniz Opera ve Bale Kulübü üstlendi. Kulüp başkanı Fazıl Tütüner'in açılış konuşmasının ardından başlayan ve 30 dakika süren konser sonunda sanatçılar, dakikalarca alkışlandı.


22-29 Şubat tarihleri arasında Gürcistan'da gerçekleştirilecek olan The International Music Competition "Silk Way" yarışmasına da katılacak olan Memet Çelik, çalışmalarını Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Doç. Rauf Musaev ile sürdürüyor. Çelik, konser sonunda yaptığı açıklamada, "Daha gidilecek uzun bir yolum var. Fakat yaşadığım kentte AKOB gibi sanat kurumlarının bizlerden desteğini esirgememesi, Nevit Kodallı Salonu gibi konser mekanlarının olması dolayısıyla diğer genç arkadaşlarım gibi ben de kendimi şanslı hissediyorum. Bu vesileyle kendileriyle birlikte salonda bizleri yalnız bırakmayan müzikseverlere de teşekkürlerimi sunarım" dedi.


Genç yaşına onlarca başarı sığdırdı


Henüz 10 yaşındayken Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Doç. Rauf Musaev'in trompet öğrencisi olarak sanata adımını atan 17 yaşındaki Çelik, genç yaşına rağmen Mersin Üniversitesi Akademik Oda Orkestrasında yer aldı; şef Aytuğ Ülgen yönetiminde solist olarak konserler verdi. Öğretmeninin Çukurova Üniversitesine geçmesi üzerine 2017 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarının açtığı sınavı kazanarak yeniden Musaev'in öğrencisi olan Çelik, 2019'da, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası sınavını kazandı. Aynı yıl, Gürcistan Developing Union of Georgian Folklore and Classical Music Harmonia'ın Alanya'da düzenlediği 9. International Competition Festivalinde, 1. Kategori Trompet Dalı'ında birincilik ve En İyi Artistik Performans Dalı'nda birincilik olmak üzere iki ödül birden kazandı.


Çelik, 2019-2020 Sanat Sezonu Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasında, Orhan Şallıel, Antonio Pirolli, Rumon Gamba, Orçun Orçunsel, Eray İnal gibi şeflerin yönetiminde 16 yaşında ilk kez profesyonel orkestra sanatçısı olarak yer aldı. Halen Mersin'de yaşayan Çelik, müzik eğitimini Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarında sürdürüyor. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:01 Kaynak: İHA
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