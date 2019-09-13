Mersinli huri avrupa şampiyonu oldu

Mersinli milli tekvandocu Huri Korkut (18), 4-8 Eylül'de İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası 73 kilogram finalinde Rus rakibi Madina Gadziheva'yı 4-2 yenerek Avrupa şampiyonu olup altın madalyaya uzandı. 35 ülkeden 458 sporcunun arasından sıyrılarak salonda İstiklal Marşı'nı okumanın heyecanını yaşayan milli sporcunun yeni hedefi ise olimpiyat şampiyonu olmak.

Geçen yıllarda da birçok önemli başarılar elde eden Huri Korkut, elde ettiği başarıyı anlatıp hedeflerinden söz etti. Avrupa Şampiyonası hazırlık sürecinde sıkı bir çalışma programı uyguladığını dile getiren Korkut, "Sabah koşu, akşam antrenman yaptık. Günde çift idman yaptık hocamla. Bazen günde 3 antrenmana bile çıkardık. Kampın ilk günü dizimde sakatlık oluştu. Bu sakatlık beni zorladı. Antrenman ve maç yapmamı engelledi ama her şeye rağmen kendimize inanıp antrenmanlara odaklandık ve sonunda da güzel bir başarı elde ettik" dedi.

Şampiyonluğu çok istediğini ve mindere bu inançla çıktığını kaydeden Korkut, "İlk maçta çok zorlandım ve 'Olmayacak' dedim. Sonra kendi kendime, 'Olmayacak bir şey yok. Başarmak istedikten sonra, elinden geleni yaptıktan sonra olur' diye çıktım maçlara. Çok şükür şampiyon oldum" ifadelerini kullandı.

'HEDEF 2024'

Olimpiyatlara puan veren çeşitli organizasyonlara katılacağını ve asıl hedefinin 2024 Olimpiyatları olduğunu belirten Korkut, "Şimdi Büyükler Dünya Şampiyonası'na hazırlanacağız. Bu 2020 Olimpiyatları'na yetişemem ama inşallah 2024 Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek isterim. Allah nasip ederse, olimpiyat şampiyonu olmak için biz de mücadele edeceğiz" dedi.

Huri Korkut'un antrenörü Ahmet Gündüz ise şampiyonluğun yaşattığı duyguyu aktararak, şunları söyledi:

"36 ülkenin içerisinde, onca sporcunun, onca seyircinin, idarecinin, antrenörün huzurunda İstiklal Marşı'mızın okunması bize inanılmaz duygular yaşattı. Bizim en büyük hayalimizdi. Avrupa şampiyonu olduk ama her şey yeni başlıyor bizim için. Önemli olan zirvede kalabilmek. Geçmişte uluslararası birçok müsabakada şampiyonluklar yaşadık. Buna dünya şampiyonluğunu eklemek, bundan sonraki süreçte de olimpiyatlara puan veren G1 turnuvaları var. Sık sık bu maçlara gidip, olimpiyatlara puan toplamak istiyoruz. 2024'e inandık, bugünden itibaren çalışmalarımıza başlayacağız."