Mersinli iş adamları ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi - Son Dakika

Mersin'de, iş dünyası temsilcileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, açıklamasında, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Biden'ın açıklamalarına tepki gösteren Kızıltan, şunları kaydetti:

"Avrupa'dan çıkıp Amerika, Afrika, Asya ve Avustralya kıtalarındaki yerli halkı katlederek gerçek soykırımlar yapıp yok ettiği halkaların zenginliklerine el koyan insanlar, bu suçları hala işliyor. Sizin konuşmaya hiç hakkınız yok. Önce işlediğiniz bu suçların hesabını verin ve ödeyin. Gerçek soykırımcılar, ABD ve diğer kıtaları istila eden Avrupalılardır. Amerikan yerlilerinin soykırımının sorumlusu ve suçlusu ABD'dir."

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz da ABD Başkanı Joe Biden'ın, 24 Nisan 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlayan açıklamasının, tarihi gerçeklerden uzak, siyasi hesaplar üzerine atılan bir iftira olduğunu belirtti.

Ermeni diasporasının ideolojik ve faşizan siyasi baskılarına boyun eğen ABD Başkanı'nın asılsız iddialarını şiddetle reddettiklerini ve kınadıklarını ifade eden Yamanyılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaşanan tehcir olayının bir soykırım olmadığı, tarihsel belgelere dayanan bir gerçektir. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermeni diasporasının iftira nitelikli iddialarına destek veren soykırım açıklamasının hiçbir tarihi, hukuki ve bilimsel dayanağı yoktur. Ermenilerce kurgulanan asılsız iddiaları temel alan ve Ermeni isyancılar tarafından katledilen Türklerin ızdırabını, acılarını göz ardı eden bu açıklamanın, milletimiz ve tarih karşısında hiçbir değeri olmayacaktır. ABD Başkanı'nı, Türkiye-ABD ilişkilerinde derin yaralar açacak bu talihsiz açıklamasını düzeltmeye, adil olmaya ve bölgesel barışa hizmet edecek bir tutum sergilemeye davet ediyoruz."

Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği (MERYAD) Başkanı Coşkun Doğmuş da ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Bu topraklarda her zaman hoşgörünün hakim olduğunu belirten Doğmuş, "Türk geleneklerinde hiçbir zaman soykırım yer almamıştır. Tarihimize leke atmaya çalışanlar önce kanlı ellerinin hesabını vermeliler. Şanlı tarihimiz, bu gerçek dışı açıklama ve karalamalarla lekelenmeyecek kadar temizdir." ifadelerini kullandı.