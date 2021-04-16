Mersinli itfaiye eri Covid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli 38 yaşındaki itfaiye eri Halil Arpacıoğlu, anne babasından sonra Covid-19'a yenik düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Covid-19'a yakalandıktan sonra duruma ağırlaşınca 20 gün önce Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arpacıoğlu, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Arpacıoğlu'nun ölümü meslektaşları arasında derin üzüntüye neden olurken, genç itfaiye erinin babası Mehmet ve annesi Emine Arpacıoğlu'nun da kısa süre önce korona virüs nedeniyle hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Aynı hastalığa yakalanan itfaiye erinin kardeşinin ise Adana'da bir hastanede tedavi gördüğü bildirildi. - MERSİN